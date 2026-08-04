Bangladeş'ten Hindistan'a Hasina Uyarısı

Bangladeş, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in 5 Ağustos'ta Hindistan'da düzenlenecek bir etkinliğe çevrim içi katılımının ikili ilişkilere zarar vermemesi için Yeni Delhi yönetiminin konuya ilişkin tutumunu netleştirmesini istedi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Bakan Şama Obaed İslam, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin Hindistan ile "geleceğe dönük" bir anlayışla ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti.

İslam, "Bunun zarar görmesini istemiyoruz. Hindistan'ın da istemediğine inanıyorum. Bu nedenle Hindistan, bunu destekleyip desteklemediği konusunda net olmalı." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Hindistan hükümeti tarafından organize edilmediğini kaydeden İslam, diplomatik temas gerekip gerekmediğine gelişmelere göre karar vereceklerini ifade etti.

İslam, Hindistan'dan yürütülecek ve Bangladeş'te istikrarsızlığa yol açmayı amaçlayan siyasi faaliyetlerin iki ülke ilişkilerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Hasina'nın, Temmuz 2024'te öğrencilerin öncülük ettiği protestoların ardından Bangladeş'ten ayrılarak Hindistan'a gitmesinden bu yana ilk kamuoyu konuşmasını 5 Ağustos'ta yapması bekleniyor.

Hasina idama mahkum edilmişti

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamış, geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere bu yıl 12 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) iktidara gelmişti.

Hasina, protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında idam cezasına çarptırılmış, ayrıca yolsuzluk suçlamaları nedeniyle hapis cezalarına mahkum edilmişti.

Eski Başbakan Hasina, hakkındaki idam kararına rağmen ülkesine döneceğini belirtmişti.

Kaynak: AA