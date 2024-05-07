Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Arakanlı Müslümanlara yardım için yeni fon bulunmasını istedi

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) ülkede bulunan Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) yardım için yeni fon bulmasını istedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hasina, başkent Dakka'da IOM Genel Direktörü Amy Pope ile görüşmesinde Bangladeş'te yaşayan Arakanlı Müslümanlara yardım için finansman sağlayacak yeni ortaklar bulmasını talep etti.

Hasina, ülkedeki Arakanlı Müslümanlardan yaklaşık 100 binini Bhasan Char Adası'na yerleştirmek için IOM'nin yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Cox's Bazar'da Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampları ziyaret eden Pope'un buralardaki güvenlik sorununu gündeme getirmesi üzerine Hasina, hükümetinin buralarda emniyeti sağlamak için yeterli sayıda güvenlik personeli görevlendirdiğini belirtti.

Hasina, kamplardaki Arakanlı Müslümanlar arasındaki gruplaşmaların iç çatışmalara yol açtığını savundu.

IOM Genel Direktörü Pope ise ev sahibi ülkelerin, misafir ettiği göçmenlere uygun dil ve kültür eğitimi vermesi gerektiğini vurguladı.

Bangladeş'te 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, mülteci olarak 33 kampta ve Bhasan Char Adası'nda yaşam mücadelesini sürdürüyor.