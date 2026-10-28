Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bangladeş Başbakanı Rahman Japonya görüşmesini stratejik ortaklıkta önemli adım saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüşmesini iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesinde önemli adım olarak değerlendirdi. Japonya hükümeti 5 yılda Bangladeş'e 1 trilyon yene varan özel sektör yatırımı hedeflediğini açıkladı.

Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile yaptığı görüşmeyi, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesinde önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Japonya'da dört günlük ziyarette bulunan Rahman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Başbakan Takaiçi ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Takaiçi ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi yönünde verimli bir görüşme yaptığını belirten Rahman, "Görüşmede demokrasi, hukukun üstünlüğü, ekonomik kalkınma ile barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir Hint-Pasifik konusundaki ortak bağlılığımızı yeniden teyit ettik." ifadelerini kullandı.

Rahman, görüşmenin önemli sonuçlarından birinin Bengal Körfezi Sanayi Büyüme Kuşağı (BIG-B) girişimini ortak refah için yeni bir çerçeveye taşıma konusundaki ortak taahhüt olduğunu kaydetti.

Rahman, yapay zeka ve ileri teknolojiler alanındaki işbirliğini geliştirmek için Bangladeş-Japonya Teknoloji Parkı kurulmasını önererek uzay bilimi ve uydu mühendisliği alanlarındaki işbirliğinin ve Japonya'nın yüksek hızlı tren bağlantısına teknik ve mali desteğinin önemine işaret etti.

BIG-B girişiminin enerji, derin deniz limanları, sanayi altyapısı, teknoloji ve bölgesel bağlantı alanlarına odaklanması ve Bangladeş'in Güney Asya ile Güneydoğu Asya arasındaki köprü konumunu güçlendirmesi öngörülüyor.

Rahman, ayrıca, Japonya'ya Arakanlı Müslümanlara yönelik insani yardımlarını sürdürdüğü için teşekkür ederek, Japonya'nın, Arakanlıların Myanmar'a gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir şekilde dönüşünün sağlanması için çabalarını sürdürmesini istedi.

Japonya Hükümeti de görüşmeye dair dün yaptığı açıklamada, 5 yıl içinde Bangladeş'e 1 trilyon yene (yaklaşık 6 milyar dolar) varan özel sektör yatırımı yapılmasını hedeflediğini bildirmişti.

Dakka ve Tokyo hükümetleri, 2023'te Bangladeş ve Japonya ikili ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltmişti.

Kaynak: AA
Eski Yunan Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız

'Komşu'dan bomba Türkiye itirafı: İzinsiz hiçbir şey yapamayacağız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı

Canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı
Galatasaray'dan Süper Lig'de yeni rekor: Fenerbahçe'yi geçtiler

Galatasaray'dan Süper Lig'de yeni rekor: Fenerbahçe'yi geçtiler
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a çok ağır ceza kapıda

Derbinin PFDK sevkleri açıklandı: İki yıldıza çok ağır ceza kapıda
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler

Korumaya o görüntüler soruldu! Sarıgül'ü bitirecek sözler

Netanyahu'nun koalisyonu geride! Ben-Gvir'den şaşırtan sözler

Sandık çıkış anketleri başka söylüyor, Ben-Gvir başka
İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak

Netanyahu'ya büyük darbe vurdular! Koalisyon artık onlarsız olmaz
Fon soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar var