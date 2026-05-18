Tayland'daki Tren Kazasında Makinistin Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı

BANGKOK, 18 Mayıs (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir otobüs ile trenin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası tren makinistinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Cumartesi öğleden sonra Chachoengsao eyaletinden Bangkok'un Bang Sue bölgesine doğru seyir halinde olan bir tren, başkentin merkezindeki bir hemzemin geçitte otobüsle çarpışmıştı.

Çarpışmanın etkisiyle küçük çaplı patlama sesleriyle birlikte yangın çıkarken, çevredeki çok sayıda araba ve motosiklet de kazaya karışmış, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı kazada yaşamını yitirenlerin tamamının otobüsteki yolcular olduğu bildirilmişti.

Tayland medyasının pazar günkü haberine göre polis tarafından yapılan açıklamada, tren makinisti ile hemzemin geçit sinyalizasyon görevlisinin detaylı idrar testi sonuçlarının pazartesi günü resmi olarak açıklanacağı ve kusurlu personeller hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

