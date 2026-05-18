Haberler

Tayland'daki Tren Kazasında Makinistin Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı

Tayland'daki Tren Kazasında Makinistin Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir tren ile otobüsün çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Kazanın ardından tren makinistinin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü ve kusurlu personel hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

BANGKOK, 18 Mayıs (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir otobüs ile trenin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası tren makinistinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Cumartesi öğleden sonra Chachoengsao eyaletinden Bangkok'un Bang Sue bölgesine doğru seyir halinde olan bir tren, başkentin merkezindeki bir hemzemin geçitte otobüsle çarpışmıştı.

Çarpışmanın etkisiyle küçük çaplı patlama sesleriyle birlikte yangın çıkarken, çevredeki çok sayıda araba ve motosiklet de kazaya karışmış, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı kazada yaşamını yitirenlerin tamamının otobüsteki yolcular olduğu bildirilmişti.

Tayland medyasının pazar günkü haberine göre polis tarafından yapılan açıklamada, tren makinisti ile hemzemin geçit sinyalizasyon görevlisinin detaylı idrar testi sonuçlarının pazartesi günü resmi olarak açıklanacağı ve kusurlu personeller hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı

Büyük tepki çekmişti! Bu görüntüdeki isim, ünlü şarkıcının kızı çıktı

CHP'nin Gölge Adalet Bakanı Boyunsuz: Hakim ve savcılık sınavlarına mülakatlarda elenenleri çağıracağız

CHP'nin gölge bakanı canlı yayına damga vurdu: İktidara gelince...
Butik işletmecisi iş yerinde ölü bulundu

Butik sahibi iş yerinde ölü bulundu
'Sürpriz belediye başkanları AK Parti'ye geçebilir'

"Sürpriz belediye başkanları AK Parti'ye geçebilir"
Belediye çalışanı ilçe meydanındaki silahlı saldırıda öldürüldü

Belediye çalışanına kanlı infaz
Adana'da satırlı, bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da satırlı, bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü

Ve beklenen oldu!