Albüm: Tayland'ın Başkenti Bangkok'ta Tren ile Otobüs Çarpıştı: 8 Ölü, 20 Yaralı
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir demiryolu geçidinde tren ile otobüsün çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. Kazaya birden fazla araç ve motosiklet de karıştı.
Ratchathewi semtindeki bir demiryolu geçidinde cumartesi günü saat 15.40 sularında meydana gelen kazanın ardından yangın çıktı. Kazaya birden fazla otomobil ve motosikletin karıştığı belirtildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek ve kurtarma çalışmaları yürütmek üzere hızla olay yerine sevk edildiği bildirildi.
Kaynak: Xinhua