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Bangkok'ta selden 700 bin kişi etkilendi, 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşanan sel felaketinden yaklaşık 700 bin kişinin etkilendiği bildirildi. Kentin 50 ilçesinin tamamı afet bölgesi ilan edilirken yetkililer yüz binlerce şişe içme suyuna ihtiyaç duyulduğunu ve tahliyenin sürdüğünü açıkladı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un büyük bölümünde yaşanan sel felaketinden yaklaşık 700 bin kişinin olumsuz etkilendiği bildirildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Bangkok Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Tavida Kamolvej, yaptığı açıklamada, Tayland Körfezi'nden gelen alçak basıncın getirdiği şiddetli yağışların kentin doğusundaki ilçelerde sele neden olduğunu belirtti.

Kamolvej, birçok mahallenin su altında kaldığını ve binlerce kişinin tahliye merkezine nakledildiğini ifade etti.

Selden toplamda 700 bin kişinin etkilendiğini kaydeden Kamolvej, "Şu anda yüz binlerce şişe içme suyuna ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Bangkok Belediye Başkanı Chadchart Sittipunt da yaptığı basın açıklamasında, sel sularının tahliyesinin sürdüğünü ve kanallardaki su seviyelerinin düşmesinin beklendiğini söyledi.

Sittipunt, "Yerleşim yerlerindeki sular yavaş çekilecek çünkü önce kanallardaki seviyenin düşmesi gerekiyor. Tahliyeyi hızlandırmak için alçak bölgelerdeki yerleşimlere pompalar kurulacak." dedi.

Bangkok Büyükşehir Belediyesi, seller nedeniyle kentin 50 ilçesinin tamamını afet bölgesi ilan etti ve gıda ile içme suyu bağışı çağrısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri de Bangkok'ta 24 Eylül'den bu yana etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 320 kilogram yağış düştüğü bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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