Bangkok'ta Dev Çukur Oluştu: Yol Çöktü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir devlet hastanesinin önünde meydana gelen yol çökmesi sonucu derinliği 50 metreye, genişliği 30 metreye kadar ulaşan dev bir çukur oluştu. Olayda yaralı yok, ancak hastanede ayakta hasta kabulü askıya alındı ve 3 bin 500 yatılı hasta tahliye edildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yolun çökmesi sonucu derinliği 50 metreye, genişliği 30 metreye kadar ulaşan dev çukur meydana geldi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, başkent Bangkok'da bir devlet hastanesinin önünde yol çöktü.

Çöküntü sonucu oluşan çukurun derinliği 50 metreye, genişliği 30 metreye kadar ulaştı.

İki elektrik direği ve bir polis aracı çukura düştü.

Çukurun bulunduğu bölgeye giden yollar, güvenlik tedbirleri kapsamında trafiğe kapatıldı.

Hastanede ayakta hasta kabul işlemleri askıya alınırken yaklaşık 3 bin 500 yatılı hasta da tahliye edildi.

Yaralıların olmadığı belirtilen olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
