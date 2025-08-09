Bangkok'a Giden Trenin Raydan Çıkması: 10 Yaralı
Tayland'ın başkenti Bangkok'a giden bir trenin raydan çıkması sonucu en az 10 yolcu yaralandı. Olay, Prachuap Khiri Khan eyaletinin Kui Buri kentinde gerçekleşti. Yaralı yolcular hastaneye kaldırıldı ve olayın nedeni üzerine soruşturma başlatıldı.
BANGKOK, 9 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'da başkent Bangkok'a giden bir trenin raydan çıkması nedeniyle en az 10 yolcu yaralandı.
Tayland Devlet Demiryolları, cumartesi günü sabah saatlerinde başkent Bangkok'a doğru seyahat eden trenin üç vagonunun Prachuap Khiri Khan eyaletinin Kui Buri kentinde raydan çıktığını bildirdi.
Tayland Haber Ajansı, hafif yaralanan 10 yolcunun hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Trenin raydan çıkma nedeni henüz bilinmezken, ayrıntılı soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel