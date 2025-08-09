Bangkok'a Giden Trenin Raydan Çıkması: 10 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'ın başkenti Bangkok'a giden bir trenin raydan çıkması sonucu en az 10 yolcu yaralandı. Olay, Prachuap Khiri Khan eyaletinin Kui Buri kentinde gerçekleşti. Yaralı yolcular hastaneye kaldırıldı ve olayın nedeni üzerine soruşturma başlatıldı.

BANGKOK, 9 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'da başkent Bangkok'a giden bir trenin raydan çıkması nedeniyle en az 10 yolcu yaralandı.

Tayland Devlet Demiryolları, cumartesi günü sabah saatlerinde başkent Bangkok'a doğru seyahat eden trenin üç vagonunun Prachuap Khiri Khan eyaletinin Kui Buri kentinde raydan çıktığını bildirdi.

Tayland Haber Ajansı, hafif yaralanan 10 yolcunun hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Trenin raydan çıkma nedeni henüz bilinmezken, ayrıntılı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi

Kocasını bir kadınla bastı! Sonrası kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.