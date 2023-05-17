Bandırmaspor'un basın sözcüsü silahlı saldırıya azmettirmekten tutuklandı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, oto kiralama dükkanı bulunan Gürcan Güler'in iş yerinde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırının ardından kaçan şüpheli N.A. ile olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen ve yeniden gözaltına alınan Bandırmaspor eski yöneticisi ve Bandırmaspor'un mevcut basın sözcüsü olan B.Ö. ile 2 kardeşi tutuklandı.

Olay, 19 Nisan'da, 17 Eylül Mahallesi Hacı Keşfettin Caddesi'nde meydana geldi. Oto kiralama dükkanı bulunan Gürcan Güler, iş yerinde otururken, başında kask olan kişi, motosikletini kapının önüne park edip, içeri girdi. 'Araç var mıydı ağabey sizde?' diye soran şüpheli, 'Bayram içinse maalesef, kalmadı' cevabı üzerine, 'Nasıl kalmadı, araç yok mu?' deyip montunun cebindeki tabancayı çıkartarak Güler'e 3 el ateş etti. Mermilerden 2'si sandalyenin koluna, 1'i de masanın üzerindeki deftere isabet ederken, Güler, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Şüpheli geldiği motosikletle kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yürüttüğü ve kısıtlama kararı getirdiği soruşturma sürerken, saldırının ardından kaçan N.A. isimli şüpheli, dün avukatıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. N.A.'nın ifadesinin ardından, eski Bandırmaspor yöneticisi ve Bandırmaspor'un basın sözcüsü olan B.Ö. ile kardeşleri A.Ö. ve A.Ö. savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı. 4 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.