Son dakika... Bandırmalı gazeteci Ali Osman Ata hayatını kaybetti

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beyin kanaması şüphesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan gazeteci Ali Osman Ata (63) hayatını kaybetti.

TRT Güney Marmara Temsilcisi ve Güney Marmara Medya Çalışanları Derneği Başkanı, Şehir Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Osman Ata, tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Gazeteci Ata, iki gündür beyin kanaması şüphesiyle hastane yoğun bakımında tedavi görüyordu. Evli ve iki çocuk babası Ata' nın vefatı Bandırma' da basın camiasında üzüntüyle karşılandı.

(Ömer Turan/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel