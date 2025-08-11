Bandırma-Erdek Kara Yolunda Kaza: 4 Yaralı

Bandırma-Erdek Kara Yolunda Kaza: 4 Yaralı
Balıkesir'in Bandırma-Erdek kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

Balıkesir'in Bandırma- Erdek kara yolu Tatlısu kavşağında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Erdek'ten Bandırma yönüne giden 16 VA 605 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 10 T 2236 plakalı ticari taksi kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları araçlardan çıkararak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Kazada her iki araçta da ağır hasar oluştu.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
