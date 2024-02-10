Bandırma'da Yol Kenarında Çökme: 3 Metrelik Çukur Oluştu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yol kenarındaki kaldırımın çökmesiyle yaklaşık 3 metrelik çukur oluştu. İhsaniye Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yeri ve yaşam alanının yanındaki yolun kaldırım tarafında çökme meydana geldi. Çökmeyle beraber 3 metre derinliğinde, 10 metre genişliğinde çukur oluştu. Cumartesi günleri kurulan pazar sebebiyle bölgede yoğun yaya trafiği olmasına rağmen çökme anında buradan hiç kimsenin geçmemesi olası kazaları önledi. Bandırma Belediyesi ekipleri yol etrafına bariyer çekerek önlem aldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yol kenarındaki kaldırımın çökmesiyle yaklaşık 3 metrelik çukur oluştu.
İhsaniye Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yeri ve yaşam alanının yanındaki yolun kaldırım tarafında çökme meydana geldi.
Çökmeyle beraber 3 metre derinliğinde, 10 metre genişliğinde çukur oluştu.
Cumartesi günleri kurulan pazar sebebiyle bölgede yoğun yaya trafiği olmasına rağmen çökme anında buradan hiç kimsenin geçmemesi olası kazaları önledi.
Bandırma Belediyesi ekipleri yol etrafına bariyer çekerek önlem aldı.