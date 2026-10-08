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Bandırma'da yağ fabrikasındaki yangına 6 ekip müdahale ediyor, can kaybı yok

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Bandırma'da yağ fabrikasındaki yangına 6 ekip müdahale ediyor, can kaybı yok
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Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi'nde, Bandırma-Gönen yolundaki yağ fabrikasında çıkan yangına itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaymakam Recep Öztürk, yangının sebebinin bilinmediğini, 6 ekibin geldiğini ve can kaybı olmadığını söyledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Edincik Mahallesi Bandırma- Gönen yolunda bir yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, AA muhabirine, yangının sebebinin henüz bilinmediğini vurgulayarak, "İlimizin çeşitli bölgelerinden 6 ekip geldi, daha da geliyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor, ilerleyen aşamalarda kontrol altına alınacak. Herhangi bir can kaybı yok, en sevindirici tarafı budur." dedi.

Kaynak: AA
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