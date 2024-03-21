Bandırma'da Türk Ocakları Şubesi Kuruldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türk Ocakları Şubesi kuruldu.

Hakan Kuru başkanlığında oluşturulan Türk Ocakları Bandırma Şubesi yönetimi, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal'a ziyarette bulundu.

Kuru, ziyarette, Bandırma Türk Ocaklarının Milli Mücadele döneminde ilçedeki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Aksakal ise Bandırma'nın kültürel ve sanatsal cemiyet hayatında yer alacak bir milli sivil toplum kuruluşu olarak Türk Ocaklarının önemine işaret ederek, iyi niyet temennilerini iletti.

Kuru, Türk Yurdu dergisinden bir seçkiyi Aksakal'a hediye etti.

Heyette, Murat Ayan, Prof. Dr. Mehmet Karayaman, Doç. Dr. Ahmet Güven, Doç. Dr. Serap Toprak, Doç. Dr. Musa Bayır, Üstün Taşdemir, Ümit Doğan ve Dilek Ayan da yer aldı.

Şubenin, kamu yararına çalışan dernek statüsünde yakın zamanda faaliyetlerine başlayacağını bildirildi.