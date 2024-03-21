Üye Girişi
Haberler

Bandırma'da Türk Ocakları Şubesi Kuruldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türk Ocakları Şubesi kuruldu.

Hakan Kuru başkanlığında oluşturulan Türk Ocakları Bandırma Şubesi yönetimi, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal'a ziyarette bulundu.

Kuru, ziyarette, Bandırma Türk Ocaklarının Milli Mücadele döneminde ilçedeki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Aksakal ise Bandırma'nın kültürel ve sanatsal cemiyet hayatında yer alacak bir milli sivil toplum kuruluşu olarak Türk Ocaklarının önemine işaret ederek, iyi niyet temennilerini iletti.

Kuru, Türk Yurdu dergisinden bir seçkiyi Aksakal'a hediye etti.

Heyette, Murat Ayan, Prof. Dr. Mehmet Karayaman, Doç. Dr. Ahmet Güven, Doç. Dr. Serap Toprak, Doç. Dr. Musa Bayır, Üstün Taşdemir, Ümit Doğan ve Dilek Ayan da yer aldı.

Şubenin, kamu yararına çalışan dernek statüsünde yakın zamanda faaliyetlerine başlayacağını bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Sivil Toplum Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Erzurum Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | HATAY Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Diyarbakır Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MUĞLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Muğla Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! DENİZLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Denizli Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MARDİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Mardin Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Bursa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Gaziantep Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MARAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Kahramanmaraş Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! BALIKESİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Balıkesir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! AYDIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Aydın Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ankara Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Antalya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! Emeklilere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title