Bandırma'da Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaçak kazı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek suçüstü yakaladıkları şüpheliyi ifadesi alınmak üzere gözaltına aldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaçak kazı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bandırma'da kaçak kazı yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan malzemelere el koyan jandarma ekipleri, gözaltına aldıkları şüpheliyi ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürdü.
Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Güncel