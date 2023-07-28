Bandırma'da Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaçak kazı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek suçüstü yakaladıkları şüpheliyi ifadesi alınmak üzere gözaltına aldı.