Üye Girişi
Haberler

Bandırma'da hatalı sollama kazası: 8 kişi yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Bandırma ilçesinde meydana gelen hatalı sollama kazasında, kafa kafaya çarpışan iki otomobilde bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazada, kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bandırma- Erdek yolu Düzler mevkisinde meydana geldi. Bandırma'dan Erdek istikametine seyir halinde olan 26 AAY 671 plakalı otomobil, sürücüsünün yaptığı hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen 03 F 1265 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erdek Yaralanma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title