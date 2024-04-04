Bandırma'da Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6. kattaki evinin camını silerken düşen kadın hayatını kaybetti.

17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir binanın 6. katında ikamet eden Nurhan Doğan (60), cam silmek üzere apartman boşluğuna bakan pencereye çıktı.

Pencereyi sildiği esnada dengesini kaybeden Doğan, apartman boşluğuna düştü.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, zemin kattan Nurhan Doğan'ın düştüğü yere ulaştı.

Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından Doğan'ın cesedi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.