Bandırma'da Alacak Meselesi Nedeniyle Kavga: 2 Yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Bandırma'da işletmelere motokurye hizmeti verdiği öğrenilen M.A ile İ.İ, Kaşif Acar Caddesi'nde alacak meselesinden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından M.A, tabureyle İ.İ'nin kafasına vurdu.

Bunun ardından İ.İ ise yanında bulunan ekmek bıçağıyla M.A'yı bacağından yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.