Bandırma Belediyesi Ücretsiz Süt Dağıtımı Projesiyle Binlerce Çocuğa Ulaşıyor

Bandırma Belediyesi'nin tescilli markası BANSÜT ile 3 yıl önce bugün ' Dünya Süt Günü'nde başlatılan ücretsiz süt dağıtımı projesi kapsamında binlerce çocuğa sağlıklı ve güvenilir süt ulaştırılıyor.

Her yıl 1 Haziran'da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından sütün küresel bir gıda olarak öneminin anlaşılması ve kabul edilmesi adına Dünya Süt Günü kutlanıyor. Bandırma Belediyesi de 3 yıl önce Dünya Süt Günü'nde örnek bir projeyi yaşama geçirerek ilçede yaşayan çocuklara ücretsiz süt dağıtımına başladı. Bandırma Belediyesi'nin tescilli markası BANSÜT aracılığıyla her ay bin 400 çocuğa süt dağıtılıyor.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un önderliğinde, "Sağlıklı Çocuklar, Güçlü Nesiller" sloganıyla hayata geçirilen ve 2-4 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz süt dağıtımını hedefleyen proje kapsamında aylık 6 bin litre süt dağıtımına ulaşıldı. Geçen 3 yıldan bugüne dek 216 bin litre süt dağıtılmış oldu.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler için ise başvurular devam ediyor. Bandırma Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekecek.