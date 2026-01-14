Haberler

Banaz Kaymakamı Emeç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Banaz Kaymakamı Emeç, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025'in öne çıkan fotoğraflarını değerlendirdi. Farklı kategorilerdeki fotoğrafları oylayarak duygularını paylaştı.

Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Emeç, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemesi indirildi" başlıklı fotoğrafını seçen Emeç, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Emeç, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk Seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

"Her bir fotoğraf karesinin çok büyük anlamları var"

Fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını söyleyen Kaymakam Emeç, "Özellikle Gazze'de yaşananların olduğu karelerin hepsini seçmek istedim. Bu kareleri çeken emektarları kutlarım. Bu görüntülerin ekranlara yansıtılması gerçekten çok önemli." dedi.

Emeç, Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diledi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
