Banaz'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi

Uşak'ın Banaz ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Şehitler Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi'nde başlayan etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Daha sonra Banazlı yazar Tahsin Atak, etkinliğe katılan çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi, onların sorularını yanıtladı.

Cami bahçesinde açılan "Değerlerimle Ailem Projesi" isimli fotoğraf sergisi gezildi.

Banaz Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen uçurtma etkinliğinin ardından program sona erdi.

Programa, İlçe Müftüsü Remzi Karadoğan da katıldı.

