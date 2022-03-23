Banaz'da Kaymakam Aydemir ile belediye başkanları muhtarlarla bir araya geldi - Haberler

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Banaz'da Kaymakam Aydemir ile belediye başkanları muhtarlarla bir araya geldi

AA - Orhan Sunal - Güncel
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Banaz'da Kaymakam Aydemir ile belediye başkanları muhtarlarla bir araya geldi

Uşak'ın Banaz ilçesinde Kaymakam Musa Aydemir, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ile Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Güngör Oral, muhtarlarla toplantı yaptı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde Kaymakam Musa Aydemir, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ile Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Güngör Oral, muhtarlarla toplantı yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda muhtarların talepleri dinlendi. Toplantıda, muhtarların sorun ve talepleri değerlendirildi.

Kaymakam Aydemir, muhtarlara teşekkür ederek, sorunların çözümü için çalışacaklarını ifade etti. Aydemir "Her konuyu birlik beraberlik ile çözebiliriz." dedi.

Toplantıya, ilçedeki kurum yöneticileri de katıldı.

AA / Orhan Sunal - Güncel

Musa Aydemir, Hisarcık, Banaz, Uşak, Güncel, Haberler

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