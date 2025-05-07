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Banaz'da İklim Değişikliği İçin Haiku Sergisi Açıldı

Banaz'da İklim Değişikliği İçin Haiku Sergisi Açıldı
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Banaz Bilim ve Sanat Merkezi, iklim değişikliği bilincini artırmak amacıyla öğrencilerin hazırladığı 'Sakura'nın Hüznü-Haiku ile İklimin Çılgınlığı' sergisini açtı. Serginin açılışına Banaz Kaymakamı ve Belediye Başkanı da katıldı.

Banaz Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencilerinin iklim değişikliğiyle ilgili bilinç oluşturmak amacıyla hazırladığı "Sakura'nın Hüznü-Haiku ile İklimin Çılgınlığı" sergisi açıldı.

İlçe merkezindeki bir salondaki serginin açılışına Banaz Kaymakamı Cuma Emeç ve Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı da katıldı.

Banaz Bilim ve Sanat Merkezinde görevli sınıf öğretmeni Arda Karataş, sergide ilkokul öğrencilerinin iklim krizine dair duygularını üç dizelik şiirler, minimal Japon tarzını yansıtan yapay zeka destekli çizimlerle aktardığını ifade etti.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
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