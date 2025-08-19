Baltimore Açıklarında Kömür Taşıyan Gemide Patlama

ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore kenti açıklarında kömür taşıyan bir kargo gemisinde meydana gelen patlama yangına neden oldu. Yetkililer, olayda kimsenin yaralanmadığını ve yangının söndürüldüğünü belirtti.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kenti açıklarında kömür taşıyan bir kargo gemisinde patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı bildirildi.

NBC News'in haberine göre, Sahil Güvenlik yetkilileri gemideki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, Baltimore kenti açıklarında kömür taşıyan bir kargo gemisinde yerel saatle 18.30 civarlarında meydana gelen patlamanın yangına neden olduğunu aktardı.

Söz konusu olayda kimsenin yaralanmadığını belirten yetkililer, yangının söndürüldüğünü kaydetti.

