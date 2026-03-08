Haberler

Sarıyer'de Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncelleme:
Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın, hastane personeli tarafından 12 hastanın güvenli bir bloğa taşınmasıyla kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

SARIYER'de bulunan Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü. 12 hasta dumandan etkilenmemesi için başka bir bloğa alındı.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Hisar Caddesi'nde bulunan Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıktı. İddiaya göre, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinin bulunduğu bölümdeki elektrik hatlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan duman iki servisin bulunduğu alanı kapladı. Hastane personeli içeride bulunan 11 hastayı tedbir amaçlı güvenli bloğa taşıdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler hastane içerisinde biriken dumanı tahliye etmek için bir süre çalışma yaptı.

