Haberler

Ballıkaya Barajı Sapanca Gölü üzerindeki baskıyı azaltacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Baraj projesiyle inşa edilecek 45 kilometrelik çelik hat, havzadaki suyu şehre ulaştıracak

Sakarya ve Kocaeli'nin içme su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Sapanca Gölü üzerindeki baskıyı azaltacak Ballıkaya Barajı'nın ihale aşaması tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, isale hattı yapım süreci ihalesi tamamlanan Ballıkaya Barajı projesiyle inşa edilecek 45 kilometrelik çelik hat havzadaki suyu şehre ulaştıracak.

Yakın zamanda saha çalışmalarına başlanması hedeflenen proje kapsamında çelik hattın yanı sıra 90 "sanat yapısı" ve 22 bin 500 metreküplük depo, kentin su geleceğine kazandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın stratejik altyapı vizyonunu güçlendirecek, su yönetimi politikalarına uzun vadeli perspektif kazandıracak son derece önemli yatırımda saha çalışması aşamasına gelindiğini belirtti.

Küresel etkiye sahip kuraklık sorunları karşısında şehrin içme su kaynaklarının güvencesi olacak Ballıkaya Barajı'nın yarınların su ihtiyacını da kesintisiz şekilde karşılayacağını ifade eden Alemdar, şunları kaydetti:

"Bu entegre altyapı yatırımı sayesinde Ballıkaya Barajı'nın suyu, şehrimizin farklı bölgelerine kesintisiz ve kontrollü ulaştırılacak. Saha organizasyonu ve mühendislik uygulamaları kapsamında toplam 45 kilometre uzunluğunda yüksek mukavemetli çelik boru hatlarından oluşan isale sistemi inşa edilecek. Bu sistem, ileri teknoloji altyapı standartları gözetilerek projelendirilmiş olup, suyun kaynaktan nihai kullanım noktalarına kadar güvenli, verimli ve sürdürülebilir şekilde iletilmesini sağlayacak. Baraj ile Sapanca Gölü üzerindeki su kullanım baskısını azaltarak, ekolojik dengeyi koruma ve doğal kaynaklarımızı sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yönetme hedefimize de somut katkı sağlamış olacağız."

Alemdar, projenin yalnızca altyapı yatırımı olmadığını, çevresel sorumluluğun ve taşıdıkları emaneti koruma iradelerinin karşılığı olduğunu vurgulayarak, "Sakarya'nın Türkiye Yüzyılı'nın örnek şehirlerinden biri olması için bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. İsale hatları ihale sürecini yakından takip eden Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya, Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, milletvekillerimize ve Cumhur İttifakı il başkanlarımıza da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama

Oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel'den ilk açıklama
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor
Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan

Yapılan tezahüratlara sinirlendi: Almam sizi maçlara, bir durun lan
Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı

Kürtçe şarkı paylaştı, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı