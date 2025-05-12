Ballıca Mağarası'na Giden Yol Problemi Ziyaretçileri Mağdur Ediyor

Ballıca Mağarası'nın geçici güzergahı ziyaretçileri mağdur ediyor

TOKAT - Tokat'ın Pazar ilçesindeki Ballıca Mağarası yolunda köprü yıkımı sonrası yapılan geçici güzergahtaki tabela eksikliği, ziyaretçileri mağdur ediyor.

Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde bulunan Ballıca Mağarası'na giden yolda yaşanan ulaşım sorunu, ziyaretçileri mağdur ediyor. Mağaraya ulaşım sağlayan kanal üzerindeki köprünün yenisi yapılmak üzere yıkılması sonrası İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı. Ancak geçici güzergahta yönlendirme tabelalarının olmaması, özellikle ilk kez gelen ziyaretçiler için ciddi sorunlara yol açıyor. Geçici yolun dar ve işaret levhasız olması nedeniyle mağaraya gelen büyük otobüsler güzergahta ilerleyemeyerek geri dönmek zorunda kalıyor. Vatandaşlar, bu durumun hem zaman kaybına hem de mağaraya olan ilginin azalmasına neden olduğunu belirtiyor.

"Akşama kadar yolu biz tarif ediyoruz"

Duruma tepki gösteren Hamdi Aktuğ, yönlendirme eksikliğinden şikayet ederek, "Tamirat nedeniyle Ballıca Mağarası'na giden köprüyü yıktılar. Geçici güzergahı gösteren yönlendirme tabelaları yok. Gelen vatandaşlara yolu biz gösteriyoruz. Sadece yıkılan köprüde bir ok var, onun dışında hiçbir dönüşte tabela bulunmuyor. Akşama kadar yaklaşık 200 araç geliyor. ya köprüdeki işçiler ya da biz köy halkı olarak yolu tarif etmeye çalışıyoruz" dedi.