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Midyat'ta balkondan düşen kadın toprağa verildi

Midyat'ta balkondan düşen kadın toprağa verildi
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MARDİN'in Midyat ilçesinde, 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşüp hayatını kaybeden Bedriye Naz’ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde, 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşüp hayatını kaybeden Bedriye Naz'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı. Naz'ın gözaltına alınan eşi L.N.'nin işlemleri sürüyor.

Olay, 11 Ağustos'ta, Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Çevre Yolu üzerindeki Tanlar Sitesi'nin 5'inci katındaki dairede oturan Bedriye Naz, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Naz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Naz'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Naz'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

DOĞDUĞU MAHALLEDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bedriye Naz, doğduğu Midyat ilçesi kırsal Acırlı Mahallesi'nde aile mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında, olaydan önce tartıştıkları iddiası üzerine gözaltına alınan Bedriye Naz'ın eşi L.N.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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