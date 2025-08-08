Balkondan Düşen Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Kale ilçesinde, balkondan düşen 51 yaşındaki İlyas Çölgeçen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde balkondan düşen kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İlyas Çölgeçen (51) dün akşam saatlerinde Uluçam Mahallesi'nde oturduğu apartmanın 2. katından dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kale Devlet Hastanesine kaldırılan Çölgeçen, burada yapılan müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Mustafa Emeksiz - Güncel
