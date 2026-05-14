Bursa'da 2. Kattan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 2'nci kat balkonundan düşen Sabriye B. (59), ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Muhabbet Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre; Sabriye B., dengesini kaybederek 2'nci kattaki balkondan düştü. Ağır yaralanan kadın, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sabriye B.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı