Balkondan Düşen Adam Hayatını Kaybetti
Sinop'un Erfelek ilçesinde, balkondan dengesini kaybederek ikinci katın balkonuna düşen 49 yaşındaki Bahri Öztürk yaşamını yitirdi.
Sinop'un Erfelek ilçesinde apartmanın üçüncü katındaki balkondan ikinci kattaki balkona düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Esat Türkmen Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede yaşayan Bahri Öztürk (49), balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek bir alt katın balkonuna düştü.
Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Öztürk'ün cesedi, incelemenin ardından Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.