Sinop'ta üçüncü katın balkonundan düşen kişi öldü
Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki İlyas Demir, ailesiyle birlikte bulunduğu evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
Çamlıca Mahallesi'nde bir binanın 3. katında ailesiyle birlikte yaşayan 70 yaşındaki İlyas Demir, evinin balkonundan beton zemine düştü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
İlyas Demir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu