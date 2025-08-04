Balkondan Düşen 14 Yaşındaki Kız Hastaneye Kaldırıldı

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Samsun'un Atakum ilçesinde, balkonda kedisini yakalamaya çalışırken dengesini kaybederek 5'inci kattan düşen 14 yaşındaki Zeynep E. A. hastaneye sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde, 5'inci kattaki evin balkonundan düşen 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Atakent Mahallesi 3528. Sokak'taki bir apartmanın 5. katında yaşayan Zeynep E. A. (14), balkonda kedisini yakalamaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocuk, bilinci açık şekilde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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