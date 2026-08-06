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Tokat'ta Balkonda Sıkışan Güvercin Kurtarıldı

Tokat'ta Balkonda Sıkışan Güvercin Kurtarıldı
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TOKAT'ta, binanın 6'ncı katındaki balkonun korkuluklarına sıkışan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.

TOKAT'ta, binanın 6'ncı katındaki balkonun korkuluklarına sıkışan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Balkon korkuluklarının arasına sıkışmış halde çırpınan güvercini fark eden binadakiler, durumu Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla güvercinin bulunduğu kata ulaştı. Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı güvercinin herhangi bir yarasının olmadığı belirlendi. Güvercin, ekipler tarafından yeniden doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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