Balkon Çöktü, Baba ve Engelli Oğlu Yaralandı

1) BALKON ÇÖKTÜ, BABA VE ENGELLİ OĞLU YARALANDI

AYDIN'ın Efeler ilçesinde evinin çöken balkonundan düşen Refik Dayan (73) ve engelli oğlu Doğancan Dayan (37) yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Efeler ilçesinin Mesudiye Mahallesi 1664 Sokak'ta 2 katlı bir evde meydana geldi. Refik Dayan, engelli oğlu Doğancan Dayan'ı gezdirdiği sırada balkonun bir bölümü çöktü. Balkonun çöken uç kısmından düşen Refik Dayan ve oğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2,5 metre yüksekten düşen baba- oğul sağlık ekibinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Refik Dayan ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı