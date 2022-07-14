Balkanlar, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne hazırlanıyor

Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla çeşitli anma programları düzenlenecek.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılacak anma programları hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Bosna Hersek'in Saraybosna, Mostar, Banjaluka şehirlerinde anma programları düzenleneceğini belirten Girgin, "Faaliyetlerin ağırlık merkezi başkent Saraybosna olacak. Sabah Yunus Emre Enstitüsünde bir panel düzenlenecek. Ayrıca düzenlediğimiz 15 Temmuz temalı kompozisyon yarışmasının ödül töreni de gerçekleştirilecek." dedi.

Girgin, gün içerisinde Kovaçi Şehitliği'nde bütün şehitler için Fatiha okunup dua edileceğini ve Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde cuma namazına müteakip dua programının yapılacağını kaydetti.

Tarihi Başçarşı'da gün boyu devam edecek bir fotoğraf sergisinin de düzenleneceğini belirten Girgin, "Akşam bunlara ilave olarak Başçarşı'da, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'de bulunan Boşnak kardeşlerimizin izlenimlerinin yer aldığı bir kısa film gösterilecek. Bunun için Türkiye Mezunları Derneğine teşekkür ediyoruz. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği ile bu filmi hazırladılar." diye konuştu.

Ayrıca Saraybosna'daki meşhur Vijecnica Kütüphanesine akşam saatlerinde Türk bayrağının yansıtılacağı bilgisini paylaşan Girgin, ülkenin çeşitli şehirlerinde de benzer programlar düzenleneceğini ifade etti.

Sırbistan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cukarica Belediyesi ve Belgrad Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde 15 Temmuz'da şehitler anısına fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Zvezdica Anaokulunun ev sahipliği yapacağı etkinlikte, Sırbistanlı çocuklar, şehitler anısına okul bahçesinde "15 Temmuz Demokrasi Fidanlığı" ismi verilecek alana 24 fidan dikecek.

Bunun yanı sıra, Belgrad Belediyesi konferans salonunda 15 Temmuz 2016'da yaşananlar ile ilgili bir konferans düzenlenecek.

Novi Pazar Kalesi'ne Türk bayrağı yansıtılacak

15 Temmuz akşamı, Sırbistan'ın Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar (Yeni Pazar) kentinde, kentin isminin verildiği kaleye Türk bayrağı yansıtılacak.

Ayrıca, Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol'un da katılımıyla gerçekleştirilecek programda, 15 Temmuz şehitleri anılacak ve açıklamalar yapılacak.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğince yapılan açıklamada, "Terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin kahraman milletimiz ve güvenlik güçlerimiz tarafından bertaraf edilmesinin altıncı yıl dönümü münasebetiyle, hain darbe girişimine karşı canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi yad etmek ve kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı ifade etmek amacıyla, 15 Temmuz 2022 Cuma günü, Zagreb Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma töreni düzenlenecek." ifadelerine yer verildi.

Karadağ'da 15 Temmuz şehitleri 8 Temmuz'da anıldı

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 8 Temmuz'da anma programı düzenlenmişti.

Başkent Podgorica'daki Fatih Mehmet Medresesi'nde düzenlenen programa, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Karadağ İslam Birliği yetkilileri katılmıştı.