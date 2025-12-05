Haberler

Balkanlar'da Dünya Türk Kahvesi Günü kutlandı

Güncelleme:
Bosna Hersek, Arnavutluk ve Kosova'da 'Dünya Türk Kahvesi Günü' kapsamında etkinlikler düzenlendi. Katılımcılara Türk kahvesinin tarihi anlatıldı, geleneksel ikramlarda bulunuldu.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Arnavutluk ve Kosova'da "Dünya Türk Kahvesi Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) gerçekleştirilen etkinliğe, Türkçe öğrenimi gören öğrenciler, akademisyenler ve misafirler katıldı.

Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesinden Dr. Tuna Uysal, katılımcılara Türk kahvesinin doğuşu ve dünyada meşhur olma sürecine ilişkin bilgi verdi.

Uysal, Türk kahvesinin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından 2013'te Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığını hatırlattı.

Etkinlikte misafirlere, geleneksel yöntemlerle hazırlanan Türk kahvesi ve Türk baklavası ikram edildi.

Arnavutluk ve Kosova

Arnavutluk'un İşkodra kentinde YEE tarafından düzenlenen "Asırlık Türk Kahvesi geleneğiyle buluşma zamanı" programında Türk kahvesi tanıtıldı.

Etkinliğe, YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, yerel kurumların temsilcileri, öğrenciler ve İşkodralılar katıldı.

Konuklara, Türk kahvesi ve geleneksel Türk tatlıları ikram edildi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de de YEE tarafından düzenlenen etkinlikte konuklara Türk kahvesi ile Türk lokumu ikramında bulunuldu.

Türk kahvesi, 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınmış ve 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
Haberler.com
