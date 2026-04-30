Balkan Pazarı'nda tezgah açacak esnafın kura süreci tamamlandı

Edirne Belediyesi tarafından Balkan Pazarı'nda esnafın tezgah yerlerinin belirlenmesine yönelik kura süreci tamamlandı.

Geçen hafta yerel esnaf için gerçekleştirilen kura çekiminin ardından şehir dışından gelecek esnaflar için de pazar yerinde kura çekimi yapıldı.

Şehir dışından pazarda tezgah açmak için 370 kişi başvurdu.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez, kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada yarın açılacak pazarda hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Geçen hafta Edirneli esnafın yerlerini belirlendiği kura çekimi sonrası bugün de şehir dışından tezgah açacak 300 esnafın belirleneceğini ifade eden Çerkez, "İlk kuralar çekilmişti. Daha sonra ikinci kuralar için Edirne dışındaki pazarcı esnaflarımızdan 2 gün boyunca müracaat alınmıştır. Bugün de noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Pazarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Tüm esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Edirne Belediyesi Hukuk Müşaviri Eren Kayalı da katılım şartları ve pazar kurallarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Tezgahların kullanım şartları hususunda esnafı uyaran Kayalı, "En önemli husus, tezgahın kurada çıkan kişi tarafından kullanılmasıdır. Herhangi bir devir, alt kira, tahsis ya da hava parasıyla üçüncü şahıslar tarafından işletilmesi söz konusu değildir. Bunun tespiti halinde tahsis iptal edilir." dedi.

Ardından Edirne 4. Noteri huzurunda kuralar çekildi.

Balkan Pazarı yarın hizmete alınacak.