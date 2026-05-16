Balıkesirli 1071 genç Anıtkabir'i ziyaret etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 19 Mayıs ve Kuvayi Milliye Günü kapsamında 1071 gençle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Akın, mozoleye çelenk sundu ve Anıtkabir Özel Defteri'ne not yazdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kuvayi Milliye Günü dolayısıyla 1071 gençle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Balıkesir'den 22 otobüsle Ankara'ya gelen gençler, Akın ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Akın'ın mozoleye çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Akın, deftere "Emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizi aklın, bilimin ve millet iradesinin ışığında daha güçlü yarınlara taşıyacağız." notunu düştü.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Akın, Balıkesir'in milli mücadeledeki önemine değinerek, "İstiklal Madalyalı Ahmet Efe'nin torunu olarak bu şerefli mirası gururla taşıyorum. Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'in gençleriyle aynı inançla Ata'mızın huzurunda olmak bizler için büyük bir onur." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
