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Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Şehit Askerin Eşini Ziyaret Etti

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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı'yı hastanede ziyaret etti. Şehidin eşi dün gece sağlıklı bir erkek çocuk doğurdu. Vali Ustaoğlu, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek, 'Bir taraftan acımız büyük, diğer taraftan hoş geldin diyoruz' ifadelerini kullandı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dün görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden, Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın doğum yapan eşini hastanede ziyaret etti.

Eşi Şenay Ustaoğlu ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine gelen Vali Ustaoğlu, dün gece doğum yapan, şehit Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı'ya ziyarette bulundu.

Sağlıklı dünyaya gelen bebeğe, babasının Orhan isminin verileceği öğrenildi.

Vali Ustaoğlu, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit Orhan Burak Büyükçaylı'nın Balıkesir'in damadı olduğunu söyledi.

Şehidin hayatını kaybettiği günün oğlunun da doğduğu gün olduğunu ifade eden Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Dün gece şehidimizin eşi doğum gerçekleştirdi ve bir erkek bebek dünyaya getirdi. Biz de biraz önce kızımızı ziyaret ettik, çok sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirmiş, bir taraftan da ona da hoş geldin diyoruz. Diğer taraftan da tabii acımız büyük. Tüm milletimize başsağlığı dileğimizi iletiyoruz. Yaralı olan jandarma personelimize de acil şifalar diliyoruz. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tip acılardan, sıkıntılardan inşallah kurtarsın, bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum."

Ziyarette Vali Ustaoğlu'na, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve İl Sağlık Müdürü Serkan Keskin de eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Ustaoğlu Jandarma Tunceli Ovacık Güncel

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