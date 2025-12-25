Haberler

Üniversiteliler atık zeytinyağlarından ürettikleri sabun ve mumların gelirini Filistinlilere bağışlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, atık zeytinyağlarından sabun ve mum üreterek Filistin halkına destek oluyor. 'BUBFA ile Atıksız Yaşam' projesi kapsamında elde edilen gelirin tamamı Gazze'deki yardıma muhtaç insanlara bağışlanacak.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencileri, Filistin halkına destek olmak için atık zeytinyağlarından sabun ve mum üretti.

Fakültede hem çevre kirliliğiyle mücadele etmek hem de Gazze'deki insani drama dikkati çekmek amacıyla "BUBFA ile Atıksız Yaşam" projesi hayata geçirildi.

Finans ve Bankacılık Bölümü'nden 10 öğrenci, "Damlada atık, geleceğe katkı" mottosuyla yürüttükleri proje kapsamında asit oranı yüksek ve tüketime uygun olmayan atık zeytinyağlarını topladı.

Bunları fakülte bünyesinde kurulan atölyede işleyerek estetik mum ve doğal sabun haline getiren öğrenciler, bu ürünleri üniversite yerleşkesi ve belirlenen noktalarda 3 ay boyunca satacak.

Üniversite öğrencileri, elde edilecek tüm geliri Filistin'de zor şartlar altında yaşam mücadelesi verenlere ulaştırılmak üzere kamu yararına çalışan bir derneğe bağışlayacak.

"Hassasiyetleri için öğrencilerimizi tebrik ediyorum"

Projenin danışmanlığını üstlenen BUBFA Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, çalışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Fakülte olarak toplumsal sorumluluk projelerine devam ettiklerini vurgulayan İlban, şunları kaydetti:

"Bu projeyle atık olarak görülen zeytinyağlarını nasıl katma değerli ürünlere dönüştürebileceğimizi gösterdik ancak en güzeli, öğrencilerimizin hazırladığı bu ürünlerin satışından elde edilecek gelirin Gazze'deki kardeşlerimize katkı sağlayacak olmasıdır. Bu hassasiyetleri için öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

Proje sorumlusu üniversite öğrencisi Feride Rüzgar ise ülkedeki atık sorununa küçük ama etkili çözüm üretmek amacıyla yola çıktıklarını anlattı.

Rüzgar, projenin ilgi gördüğünü belirterek, "Ürettiğimiz ürünleri satışa sunarak Gazze'deki kardeşlerimize yardım etmeyi amaçlıyoruz. Bu proje hem doğayı koruyor hem de bir insanlık görevini yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Sadettin Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti

Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti
Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

Çocuk istismarcısı hapiste öldürüldü mü? Dosyaya giren bomba detay
Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı

Skandalın bu kadarı! Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı