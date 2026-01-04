Balıkesir'de üniversite öğrencileri, zihinsel engellilerle sokak hayvanları için mama hazırladı

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında hayata geçirdikleri "Sessiz Mutfak" projesiyle zihinsel engellilerle bir araya gelerek sokak hayvanları için mama hazırladı.

"Tarifler Engel Tanımaz" mottosuyla fakültenin uygulama mutfağında gerçekleştirilen etkinlikte, Gastronomi Bölümü 3. sınıf öğrencileri ile zihinsel engelli bireyler mutfağa girdi.

Proje kapsamında hem toplumsal farkındalık oluşturulması hem de engellilerin üretim süreçlerine dahil edilmesi hedeflendi.

Etkinlikte, bayat ekmekler ve tavuk suyu kullanılarak sokak hayvanları için mama yapıldı. "Takım Çalışması" dersi kapsamında yürütülen projede, Gastronomi Bölümü öğrencileri Seray Doğanşahin, Sıla Kuşaklı, Sude Nur Kuşçu, Aliye Nur Dingil ve Zehra Horuz görev aldı.

Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, bu tür faaliyetlerin özel bireylerin özgüven gelişimine ve toplumsal uyumuna büyük katkı sağladığını söyledi.

İlban, şunları kaydetti:

"Özel kardeşlerimizle beraber onların da hayata dokunabilmeleri, üretimin içerisinde olabilmeleri ve topluma faydalı işlerde yer alabileceklerini göstermek istiyoruz. Sadece fiziksel anlamda hazır olan insanların değil, özel kardeşlerimizin de bu süreçlerin bir parçası olabileceğine dair farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Havaların iyice soğumasıyla dışarıda beslenme noktasında sıkıntı yaşayan kedi ve köpeklere yönelik 'beslenme topları' hazırlıyoruz. Bu toplar, tavuk eti, ekmek, yumurta, un ve yufka gibi ürünlerin birleşimiyle oluşuyor. Hazırladığımız bu gıdaları, dışarıda güçlük yaşayan hayvan dostlarımıza ikram edeceğiz."

Proje yürütücülerinden üniversite öğrencisi Seray Doğanşahin ise projenin hem sosyal hem de çevreci boyutuna vurgu yaptı.

Takım arkadaşlarıyla birlikte özel bireyleri sosyal hayata dahil etmeyi amaçladıklarını belirten Doğanşahin, şöyle konuştu:

"Projemizin temel amacı, özel bireyleri mutfağa katarak onları sosyal hayatın bir parçası haline getirmek. Onlarla bir araya gelerek topluma kazandırılmalarına destek olmak istedik. Bu kapsamda kedi ve köpekler için mamalar hazırladık. Mamalarımızı hazırlarken israfı önlemek adına tavuk suyu ve bayat ekmekleri kullanarak geri dönüşüme de katkı sağladık."