Balıkesir'de üniversite öğrencileri Gazze için koştu

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, Gazze'deki İsrail zulmüne dikkati çekmek amacıyla " Filistin'e özgürlük koşusu, bir adım at, bir umut kat" sloganıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Fakülte öğrencileri Tolga Şen, Mehmet Tekin Uslu, Enes Kolu, Büşra Pirvadioğlu ve Samera Mohibi tarafından hazırlanan program, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi önünden başladı. Katılımcılar, Enver Güreli Bulvarı boyunca uzanan 3,5 kilometrelik parkuru tamamladı.

Fakültenin dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş, dekan yardımcıları Prof. Dr. Fatih Çolakopğlu ve Özkan Demir ile Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol da ellerinde pankartlarla bir süre yürüyerek etkinliğe destek oldu.

Yarışmada Ahmet Doğan Keçeci birinci gelirken, Ramazan Koltuk ikinciliği, Ramazan Yıldırım ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye girenlere madalyaları, İlban, Taş ve Varol tarafından takdim edildi.