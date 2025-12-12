Haberler

Balıkesir'de üniversite öğrencileri Gazze için koştu

Balıkesir'de üniversite öğrencileri Gazze için koştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, Gazze'deki zulme dikkat çekmek amacıyla 'Filistin'e özgürlük koşusu' etkinliği düzenledi. 3,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen koşuda dereceye girenler madalyalarıyla ödüllendirildi.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, Gazze'deki İsrail zulmüne dikkati çekmek amacıyla " Filistin'e özgürlük koşusu, bir adım at, bir umut kat" sloganıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Fakülte öğrencileri Tolga Şen, Mehmet Tekin Uslu, Enes Kolu, Büşra Pirvadioğlu ve Samera Mohibi tarafından hazırlanan program, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi önünden başladı. Katılımcılar, Enver Güreli Bulvarı boyunca uzanan 3,5 kilometrelik parkuru tamamladı.

Fakültenin dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş, dekan yardımcıları Prof. Dr. Fatih Çolakopğlu ve Özkan Demir ile Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol da ellerinde pankartlarla bir süre yürüyerek etkinliğe destek oldu.

Yarışmada Ahmet Doğan Keçeci birinci gelirken, Ramazan Koltuk ikinciliği, Ramazan Yıldırım ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye girenlere madalyaları, İlban, Taş ve Varol tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
Ekrem İmamoğlu'nun 'Bilirkişi' davasında ara karar: Ben savunma yapmıyorum

İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar: Ben savunma yapmıyorum
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na olay sözler: Köpek kim, çomaksız gezen kim?

Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
title