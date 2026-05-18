Balıkesir Üniversitesi ile Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Balıkesir Üniversitesi ile Özbekistan'daki Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi arasında eğitim, araştırma ve akademik değişim alanlarında işbirliği protokolü imzalandı. Anlaşma, ortak bilimsel çalışmalar ve uluslararası yükseköğretim ağlarının güçlendirilmesini hedefliyor.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi arasında akademik işbirliğini geliştirmeye yönelik protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Taşkent'te düzenlenen törende, iki kurum arasında eğitim, araştırma ve akademik değişim alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini öngören metne imza atıldı.

Protokolü, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bakhshillo Khodjaev imzaladı.

İşbirliği kapsamında, ortak bilimsel çalışmaların artırılması ve uluslararası yükseköğretim ağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Özbekistan Adalet Bakanlığı tarafından desteklenen ve hukuk eğitimi alanında öne çıkan Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi ile yapılan anlaşma, akademisyen ve öğrenci değişim programlarını da kapsıyor.

İmza törenine Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yasan, Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Fıtrat Umirov ve akademisyenlerden oluşan heyet katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
