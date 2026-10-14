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Balıkesir Susurluk'ta sağanak su baskınlarına yol açtı, ekipler tahliye başlattı

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Balıkesir Susurluk'ta sağanak su baskınlarına yol açtı, ekipler tahliye başlattı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. İlçe merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken ulaşımda aksamalar yaşandı, belediye ve itfaiye ekipleri tahliye çalışması başlattı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

İlçe merkezinde aniden bastıran kuvvetli yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Belediye ve itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı alanlarda tahliye çalışması başlattı.

Ekiplerin sahadaki tahliye ve olumsuzlukları giderme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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