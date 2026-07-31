Balıkesir Susurluk'ta orman yangını

'ALEVLER YERLEŞİM YERİNİ TEHDİT ETMİYOR'

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi Ilıca mevkisinde tarım arazisinde başlayıp, ormana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi devem ediyor. Bölgede bulunan Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel, "Alevler yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Yangında sadece 2 konteyner yandı. Can kaybı veya zehirlenmenin olmadığı yangında rüzgarda şiddetini azalttı" dedi.

Muhammet SEZGİN/SUSURLUK(Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı