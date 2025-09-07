Haberler

Balıkesir Sındırgı'da Depremler Hakkında Açıklama

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremlerin sebeplerini ve olası etkilerini açıkladı. Emendere Fay Zonu'ndan kaynaklandığı belirtilen depremlerin, 10 Ağustos'taki büyük depremin artçıları olduğu vurgulandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlere ilişkin, "10 Ağustos tarihli 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra devam eden artçı deprem etkinliği Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç etmiş ve Türkiye diri fay haritasında yer almayan Emendere Fay Zonu ve bu fayın güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaşmıştır." dedi.

Sözbilir, yazılı açıklamasında, bugün yaşanan depremlerin Sındırgı Fayı'nın güneyindeki dağlık alanda bulunan Emendere Fay Zonu'ndan kaynaklandığını belirtti.

Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:

"10 Ağustos tarihli 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra devam eden artçı deprem etkinliği Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç etmiş ve Türkiye diri fay haritasında yer almayan Emendere Fay Zonu ve bu fayın güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu da Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir. Bu faylar üzerinde jeotermal kaynaklar yer aldığından, büyüklüğü 5'i geçmeyen deprem fırtınası şeklindeki bir etkinliğin sürmesi beklenmektedir."

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
