Haberler

Balıkesir Sındırgı'da Deprem Sonrası Yıkım Süreci Devam Ediyor

Balıkesir Sındırgı'da Deprem Sonrası Yıkım Süreci Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor. Atatürk Caddesi'ndeki tehlikeli bina için yıkım çalışmaları başlatıldı. Artçı sarsıntıların azalmasıyla bazı vatandaşlar çadırlardan evlerine dönmeye başladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan binaların yıkım süreci devam ediyor.

Atatürk Caddesi'nde bulunan belediye oteli ve dükkanların bulunduğu binada da tehlike arz ettiği için yıkım çalışması başlatıldı.

Deprem sonrası ilçede meydana gelen artçıların sayısının azalmasıyla vatandaşların bir kısmı çadırlardan evlerine dönmeye başladı.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
Ankara depremi sonrası Naci Görür'den uykuları kaçıracak sözler

Ankara depremi sonrası Naci Görür'den uykuları kaçıracak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haberler.com Washington temsilcisi: ABD savaşa mı hazırlanıyor?

Haberler.com Washington temsilcisi: ABD savaşa mı hazırlanıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.