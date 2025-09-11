Balıkesir Sındırgı'da Deprem Sonrası Yıkım Süreci Devam Ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan binaların yıkım süreci devam ediyor.

Atatürk Caddesi'nde bulunan belediye oteli ve dükkanların bulunduğu binada da tehlike arz ettiği için yıkım çalışması başlatıldı.

Deprem sonrası ilçede meydana gelen artçıların sayısının azalmasıyla vatandaşların bir kısmı çadırlardan evlerine dönmeye başladı.