Balıkesir Sındırgı'da Deprem Sonrası Yıkım Süreci Devam Ediyor
10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor. Atatürk Caddesi'ndeki tehlikeli bina için yıkım çalışmaları başlatıldı. Artçı sarsıntıların azalmasıyla bazı vatandaşlar çadırlardan evlerine dönmeye başladı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan binaların yıkım süreci devam ediyor.
Atatürk Caddesi'nde bulunan belediye oteli ve dükkanların bulunduğu binada da tehlike arz ettiği için yıkım çalışması başlatıldı.
Deprem sonrası ilçede meydana gelen artçıların sayısının azalmasıyla vatandaşların bir kısmı çadırlardan evlerine dönmeye başladı.
Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel