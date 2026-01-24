Haberler

Bakan Yerlikaya'dan Balıkesir'deki 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını açıkladı. Depremin 5,1 büyüklüğünde olduğu ve çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin, AFAD ve ilgili kurumların ekiplerinin saha taramalarına başladığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

