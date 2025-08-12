Balıkesir Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 21.40'ta 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Sındırgı, derinliği ise 10,97 kilometre olarak belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.40'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 10,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
