Balıkesir Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 21.40'ta 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Sındırgı, derinliği ise 10,97 kilometre olarak belirlendi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.40'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 10,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel